Ex-NBA acusa atleta de São Gonçalo de golpe milionário

Depois das acusações contra o atacante Willian Bigode, o jogador gonçalense Jucilei, ex-volante do São Paulo, é o novo suspeito de ter indicado um esquema fraudulento para colegas do esporte. O ex-jogador de basquete Lucas "Bebê" Nogueira, também de São Gonçalo, entrou na Justiça para cobrar do atleta R$ 2,5 milhões por conta de um suposto golpe financeiro.

O processo foi aberto na 8ª Vara Cível da Comarca de São Gonçalo em março. De acordo com a ação, o caso aconteceu quando o pivô, atualmente com 30 anos, ainda morava nos Estados Unidos. Jucilei, de 35 anos, teria proposto um investimento para o colega, se oferecendo como avalista da operação e colocando parte de seu patrimônio como garantia.

O texto da ação diz que o futebolista se encontrou com Bebê, durante uma viagem do pivô ao Brasil, para, "pessoalmente e com muita insistência, induzir a entrada no negócio, de tal sorte que chegou ao ponto de avalizar a operação pessoalmente". Depois que já tinha 'topado', porém, o ex-pivô do Atlanta Hawks e do Toronto Raptors entendeu que a operação era fraudulenta.



Ainda conforme consta no processo, Jucilei se ofereceu para ressarcir o amigo depois que ele mudou de ideia e teria proposto parcelamento do valor e um sítio para pagar a dívida. Mesmo assim, o jogador de basquete decidiu acionar a Justiça já que não recebeu os pagamentos, segundo aponta o processo.

Procurado, um representante de Jucilei disse que o jogador prefere não se pronunciar a respeito do assunto no momento. Já os advogados de Lucas Bebê ainda não haviam respondidos até o momento da publicação dessa notícia.