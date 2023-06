Mortes de comerciante e de pitbull em Itaboraí são investigadas

A Polícia está investigando o caso de um homem e um cachorro da raça pitbull que foram mortos após o animal supostamente atacar outros cachorros no bairro Vila Brasil, em Itaboraí. Bruno da Silva era proprietário de uma loja de material de construção e foi abordado por criminosos armados enquanto estava sentado em um estabelecimento na Rua Espírito Santo, na tarde de terça-feira (13). Ele foi atingido por tiros no tórax e no rosto. O cachorro, que estava próximo a Bruno, também foi baleado e morreu.

Segundo informações, o pitbull de Bruno teria matado pelo menos seis cachorros no bairro nos dias anteriores ao crime. Moradores, assustados com o comportamento violento do animal, pediram ao dono para que ele não circulasse na região sozinho ou sem guia, mas aparentemente nenhuma medida foi tomada.

Um vídeo divulgado em um grupo de moradores na terça-feira (13) mostrou dois cachorros da raça pitbull circulando pela rua do bairro. Nas imagens, é possível ver um terceiro cachorro caído na calçada, próximo a um dos pitbulls. No entanto, não é possível afirmar qual dos dois cachorros do vídeo pertencia a Bruno.

De acordo com a Polícia Militar, policiais do 35º BPM (Itaboraí) foram acionados para atender a uma ocorrência de homicídio na tarde de terça-feira, no bairro Vila Brasil. No local, encontraram o corpo de um homem com marcas de tiros.

A área foi isolada e preservada para a realização da perícia pela DHNSG. A polícia está ouvindo outras testemunhas e realizando diligências para identificar e localizar os responsáveis pelo crime. Informações preliminares sugerem que o crime possa ter envolvimento de milicianos que dominam alguns bairros de Itaboraí, mas a Polícia Civil não confirmou se a facção criminosa está relacionada ao caso. A família não divulgou informações sobre o local e horário do enterro de Bruno.

É importante ressaltar que a lei estadual 4.597, de 16 de setembro de 2005, estabelece que animais das raças pitbull, fila, doberman e rotweiller só podem circular em locais públicos, como ruas, praças, jardins e parques, quando estiverem conduzidos por maiores de 18 anos, utilizando guias e focinheiras apropriadas.