Flamengo inicia conversas para contratar De la Cruz, do River Plate

Um dia após acertar com o ponta Luiz Araújo, o Flamengo já está se preparando para uma nova contratação. O time iniciou as conversas com o meio-campista Nicolás de la Cruz, de 25 anos, atualmente no River Plate, de acordo com informações divulgadas pelo portal "ge" nesta sexta-feira (19/05).

A história do jogador com o time começou em outras temporadas. O clube carioca chegou a estudar um acerto com o atleta uruguaio em 2020, mas não chegou a contratá-lo. Na temporada passada, o Fla também demonstrou interesse em De la Cruz durante o intervalo de renovação de contrato do meia com o clube da Argentina, em novembro.

Na época, a diretoria rubro-negra fez uma consulta ao atleta, mas não foi para a frente e decidiu não tentar superar a sinalização de 15 milhões de euros - cerca de 80 milhões de reais - feita pelo River a De la Cruz. Ele renovou o acerto até dezembro de 2025. Caso ele acerte com o Fla, o vínculo se encerra antes; a próxima janela de transferências do futebol brasileiro começa em julho e a expectativa do Flamengo seria adiantar um acerto antes da abertura do mercado.



Revelado pelo Liverpool-URU, Nicolás é figura frequente nas convocações mais recentes da Seleção Uruguaia e está no River desde 2018. Ele compôs a equipe que trilhou a trajetória de vitória do time argentino na Libertadores 2018, apesar de não ter jogado a última partida. Em 2019, ele foi titular na partida do time contra o Fla, que terminou com a vitória do Rubro-Negro por 2 a 1. De la Cruz é irmão do também meia Carlos Sánchez, ex-atleta do Santos que atua pelo Peñarol, do Uruguai.

De la Cruz ou Delacruz?

Em seu perfil no Twitter, o rapper carioca Daniel Cruz, conhecido como Delacruz, brincou com a confusão entre seu nome e o do jogador visado pelo Fla. Vascaíno, o artista não ficou muito satisfeito em ver 'seu nome' associado ao rival.