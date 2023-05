Pensando em dias melhores, Flamengo contrata atacante por R$ 50 milhões

O Flamengo e o atacante Luiz Araújo já assinaram o contrato, válido até dezembro de 2027, e o jogador chega ao término da temporada do Atlanta United, da MLS, ao Rio de Janeiro para iniciar os trabalhos no Rubro-Negro carioca. O valor da negociação será de 9 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos do atleta.

A forma de pagamento dos 9 milhões de euros, acertada entre Flamengo e Atlanta United, foi a seguinte: parcelas diluídas durante três anos e meio. A informação do montante da operação foi noticiada primeiro pelo jornalista Mauro Cesar Pereira.

Com a contratação de Luiz Araújo, o Flamengo finaliza chegada de um ponta direita, desejo da diretoria desde o começo do ano, quando tentou Ângelo, do Santos, mas sem sucesso. Agora, a cúpula rubro-negra mira para os volantes. A ideia é conseguir a chegada de dois para a posição