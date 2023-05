Promessa do Vasco, Eric Pimentel rejeita proposta de renovação

O zagueiro das categorias de base do Vasco, Eric Pimentel, não aceitou a proposta de renovação do seu contrato com o cruzmaltino. O contrato do jogador termina no dia 6 de julho. O clube propôs a extensão do vínculo por mais três anos, com salário inicial de R$ 20 mil por mês.

O Vasco entrou com o direito de preferência de renovação para evitar que o jogador saia do clube sem custos.

Qualquer time interessado na contratação de Pimentel, deve enviar sua oferta através da federação. A diretoria do Vasco pode igualar ou superar a proposta. Se o time não apresentar uma contraoferta com condições iguais ou melhores, o jogador poderá sair sem custos. Caso o clube faça uma oferta igual ou superior, poderá exigir uma indenização até 200 vezes o valor médio do salário recebido pelo atleta.

O atleta, de 20 anos, quer uma oportunidade no futebol espanhol.