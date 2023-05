Edinho assina novo contrato com o Fluminense até 2024

O Fluminense anunciou a renovação de contrato com o jogador Edinho, por mais um ano ,na tarde desta quinta-feira (18), após destaque no Campeonato Carioca pelo Bangu. O novo contrato termina no fim de 2024.

Após excelente desempenho no Carioca, o volante foi integrado a equipe profissional e já está escalado para 3 partidas : contra o Cruzeiro, Cuiabá e Flamengo.

O jogador chegou ao Tricolor em 2020. Na base do tricolor, participou da conquista do título do Campeonato Carioca sub-20 de 2021. E no ano passado, integrou a equipe sub-23.

Com a falta do jogador Alexsander, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo e vai ficar sem jogar durante um mês, o atleta, de 21 anos, pode jogar na atual temporada.

O Fluminense vai jogar no próximo sábado (20), às 18h30, no estádio Nilton Santos.