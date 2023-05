Torcedores do Flamengo picham Gávea e pedem volta de Rafinha após empate

Os muros da sede social do Flamengo, na Gávea, Zona Sul do Rio, amanheceram pichados nesta sexta-feira (05/05). Torcedores do clube carioca estiveram no local para manifestar sua insatisfação com o momento atual do clube, após o empate em 1 a 1 contra o Racing na noite da última quinta (04/04).

Nas paredes do espaço, os manifestantes escreveram "time s/ liderança" e pediram "volta Rafinha", em referência ao lateral direito que integrou a equipe entre 2019 e meados de 2020. Atualmente, Rafinha joga pelo São Paulo.

Atleta deixou a equipe em meados de 2020 | Foto: Divulgação/Twitter - Venê Casagrande

As informações foram divulgadas pelo jornalista Venê Casagrande, que registrou as imagens. Ainda não se sabe se a ação envolveu alguma torcida organizada ou quantos torcedores se mobilizaram para as pichações.

Leia também:



➢ Torcedores do PSG vão à casa de Neymar exigir saída do brasileiro

➢ Botafogo 'trava' e só empata com LDU no Nilton Santos pela 'Sula'

Como resultado da partida da última quinta (04/05), o time carioca foi para a segunda posição do Grupo A da Conmebol Libertadores, com 4 pontos. Antes de voltar a se preocupar com o torneio, o rubro-negro tem compromissos no Campeonato Brasileiro. O Fla joga contra o Athletico-PR às 16h do próximo domingo (07/05), na Arena da Baixada.