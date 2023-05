Torcedores do PSG vão à casa de Neymar exigir saída do brasileiro

Alguns torcedores do PSG foram até a casa de Neymar protestar contra o craque brasileiro, onde pedem a saída do camisa 10 do clube. No entanto, o atleta não deve deixar o clube francês pois há contrato em vigor para cumprir.

Veja o vídeo:

Torcedores do PSG foram para a frente da casa de Neymar para pedir que o jogador saia do clube:



"Neymar, casse-toi! (Neymar, vá embora!)"



🎥 Reprodução pic.twitter.com/D1trTnzgoK — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) May 3, 2023

Com vínculo até o fim de 2027, Neymar é alvo de clubes, como Chelsea, Manchester United, Newcastle e outros. Atualmente, o PSG não vive um bom momento desde que foi eliminado para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões.

A diretoria francesa, por sua vez, promete uma nova renovação no elenco na próxima temporada para tentar, mais uma vez, conquistar a Uefa Champions League.