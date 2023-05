Botafogo 'trava' e só empata com LDU no Nilton Santos pela 'Sula'

Depois de uma sequência de boas vitórias, o Botafogo 'travou' e não conseguiu superar a LDU, do Equador, em jogo realizado na noite desta quinta-feira (4),no Nilton Santos, pela Commebol Sul-Americana. O empate em 0 a 0 ao menos manteve a equipe carioca com boas chances de classificação para a segunda fase da competição.

Olho vivo - O alvinegro precisa corrigir erros cometidos e voltar a jogar bem para não ficar em situação delicada na competição. A LDU continua na liderança do Grupo A com 7 pontos. Já o Botafogo é o vice-líder, com 5, o que não é bom, porque apenas o primeiro colocado da chave passa direto para as oitavas de final, enquanto o segundo tem que jogar um mata-mata contra uma das equipes terceiras colocadas da Libertadores.

O próximo compromisso da equipe alvinegra será já no domingo (7) contra o Atlético-MG, novamente no Nilton Santos, agora pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O primeiro tempo foi fraco. A melhor chance foi um chute de Tiquinho Soares antes da grande área, que demandou um defesa fácil do goleiro Domínguez. A LDU, com uma linha de cinco defensores, dificultou a vida do Botafogo, que teve pouca criatividade para atacar.

Com alterações feitas, o segundo tempo foi melhor. O Botafogo evoluiu com as entradas de Victor Sá e Júnior Santos, que deram mais gás para a equipe no terço final. A LDU foi mais ofensiva, colocando um atacante no lugar de um dos três zagueiros. O destaque ficou para Lucas Perri, que fez uma defesa de cinema em chute de fora da área de Roberto Alvarado.



FICHA DO JOGO:

Data/horário: 04/05/23 (Quinta-feira), às 21hLocal: Estádio Nilton Santos

Árbitro: Dario Herrera (ARG)Assistentes: Ezequiel Brailosky (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)VAR: Silvio Trucco (ARG)

Amarelos: (BOTAFOGO); Dominguez, Quintero, Ángel González, Leonel Quiñonez, Jhojan Julio e Alvarado (LDU)Vermelhos: -

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta e Di Plácido; Danilo Barbosa (Lucas Fernandes), Tchê Tchê (Marlon Freitas) e Eduardo; Gustavo Sauer (Júnior Santos), Luis Henrique (Victor Sá) e Tiquinho Soares. Técnico: Luis Castro.



LDU: Domínguez; Quintero, Richard Mina (Ángel González), Ricardo Adé, Facundo Rodríguez e Leonel Quiñónez; Sebastián González (Olmedo), Zambrano, Jhojan Julio e Alvarado (Bryan Ramírez); José Angulo (Alzugaray). Técnico: Luis Zubeldía.