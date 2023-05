Fla empata em 1 a 1 com Racing e ainda busca dias melhores na Libertadores

Em jogo válido pela terceira rodada da Conmebol Libertadores, o Flamengo empatou com o Racing em 1 a 1 na noite desta quinta-feira (4), no Estádio Presidente Perón, em Buenos Aires-ARG. Gabi marcou o gol rubro-negro na partida e se tornou o maior artilheiro brasileiro da história da competição continental. Com o resultado, o Rubro-Negro somou quatro pontos e está na segunda colocação do Grupo A.

O jogo- A partida começou bastante movimentada, com muita disputa pela posse de bola. A primeira boa trama do ataque rubro-negro aconteceu aos nove minutos. Ayrton Lucas chegou finalizando pela esquerda da área e a bola foi na rede pelo lado de fora.O Flamengo encontrava dificuldades para fazer a transição do campo de defesa para o ataque. Aos 25’, Hauche, atacante do Racing, fez falta dura em Ayrton Lucas, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o time argentino com um homem a menos.Com a superioridade numérica, o Rubro-Negro passou a ocupar mais o campo ofensivo, tentando criar as jogadas.

Aos 40’, Gabi perdeu a chance de abrir o placar. Vidal lançou na área, Erick escorou de cabeça e o camisa 10 bateu de primeira. A bola foi para fora.Nos acréscimos da primeira etapa, o Mengão abriu o marcador no El Cilindro com um golaço! Em cobrança de falta ensaiada, Erick tocou rasteiro para dentro da área e Gabi apareceu livre para completar de canhota. A bola entrou no canto direito do goleiro: 1 a 0.

O Fla foi para o intervalo em vantagem.Com paciência, a equipe rubro-negra tocava a bola de pé em pé no início do segundo tempo. O Racing, por sua vez, apostava nos erros do Flamengo para sair no contra-ataque. Aos 19’, o técnico Jorge Sampaoli promoveu as primeiras mudanças na equipe. Pedro e Vidal saíram para as entradas de Bruno Henrique e Arrascaeta, respectivamente.Aos 27’, logo após Wesley levar o segundo amarelo e ser expulso, o Racing deixou tudo igual em cobrança de falta de Oroz: 1 a 1.

Com dez jogadores em ambas as equipes, o jogo ficou aberto e o Racing veio para cima.Aos 45’, por muito pouco o time rubro-negro não fez o segundo. Arrascaeta cruzou baixo, Léo Pereira deixou passar e na sobra, Thiago Maia soltou a bomba. A bola explodiu no travessão. E não teve tempo para mais nada.

Próximo compromisso - O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (7) para enfrentar o Athletico-PR, às 16h, na Arena da Baixada, pela quarta rodada do Brasileirão.

Escalação do Flamengo

Santos; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick, Thiago Maia, Vidal (Arrascaeta) e Everton Ribeiro (Cebolinha); Gabi e Pedro (Bruno Henrique).Técnico: Jorge Sampaoli.

Escalação do Racing

Arias; Mura, Sigali, Insúa e Gabriel Rojas; Nardoni, Moreno (Galván) e Oroz; Hauche, Romero (Saliadarre) e Paolo Guerrero (Riniero).Técnico: Fernando Gago.

Ficha técnicaRacing 1x1 Flamengo – 3ª Rodada da Fase de grupos da Libertadores

Local: Estádio Presidente Perón (El Cilindro)

Data: 04/05/2023

Arbitragem: Jesus Valenzuela (VEN), Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

Cartões amarelos: Wesley (FLA), Thiago Maia (FLA), Hauche (RAC), Mura (RAC), Erick (FLA), Nardoni (RAC)Cartão vermelho: Hauche (RAC), Wesley (FLA)Gols: Gabi (47’1ºT) e Oroz (27’2ºT).