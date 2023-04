Flamengo terá que pagar R$ 50 mil para livrar Vítor Pereira de julgamento

Além dos R$ 15 milhões de multa rescisória, o Flamengo terá um outro gasto relacionado ao ex-técnico Vítor Pereira para pagar nos próximos dias. Antes de oficializar a demissão, na última terça-feira (11/04), o clube assinou um acordo com a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para livrar o treinador português de ser julgado por uma expulsão. Por conta do contrato, a diretoria rubro-negra será obrigada a pagar R$ 50 mil.

Vítor seria julgado por uma partida de novembro de 2022, na época em que ainda treinava o Corinthians. No empate por 2 a 2 entre o time paulista e o Coritiba, o técnico foi expulso após ser flagrado dizendo que "a arbitragem brasileira é uma vergonha". Para evitar que ele fosse levado ao STJD, o Fla solicitou o direito de pagar uma transação disciplinar para seu técnico.



O pedido, porém, só foi aceito pelo Tribunal na última segunda-feira (10/04), um dia após a goleada sofrida pelo clube na final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. A partida foi decisiva na demissão do técnico, segundo relatos. Mesmo sem vínculos com Vítor, o Flamengo deve pagar o valor nos próximos 10 dias, sob pena de multa de 50% sobre o valor em caso de atraso.