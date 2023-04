Ex-técnico do Flamengo, Dorival Júnior não descarta volta ao clube

Dorival não teve seu contrato renovado no clube mesmo após vencer a Copa do Brasil e Libertadores - Foto: Divulgação/Flamengo

Após a demissão do treinador Vítor Pereira, o Flamengo intensificou a busca por um novo comandante. No contexto turbulento e de muita pressão, os cartolas rubro-negros seguem no mercado.

Com isso, segundo informações do jornalista Mauro Cezar Pereira, do site "UOL", o ex-técnico Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil e Libertadores pelo rubro-negro, não descarta volta ao clube da Gávea.

"Não tenho nada contra ninguém no clube, respeito a decisão tomada. Só tenho a agradecer ao clube por minhas três passagens", relatou ao jornalista.

Atualmente, o Flamengo fez sondagens por Jorge Jesus, do Fenerbahçe, da Turquia, e Jorge Sampaolli, que está sem clube após deixar o comando do Sevilla, da Espanha.