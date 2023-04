Técnico Vitor Pereira é demitido do Flamengo

Após a derrota do Flamengo para o Fluminense por 4 a 1, no último domingo, no segundo jogo da final do Campeonato Carioca, Vitor Pereira não é mais o técnico do time.

O clube deu a notícia nesta terça-feira (11), pela conta oficial do Twitter.

O Campeonato Carioca foi a quinta final que o time perdeu sob o comando do treinador português. O Flamengo foi vice-campeão do Carioca, da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, além de perder a Taça Guanabara na última rodada e ter caído no Mundial na semifinal.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Vitor Pereira e sua comissão técnica não comandam mais o elenco profissional. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira. #CRF — Flamengo (@Flamengo) April 11, 2023

Embora Vitor Pereira tenha sido contratado para toda a temporada, o baixo rendimento e a centralização de decisões tomadas pelo técnico preocupou dirigentes do time.

Além disso, o treinador trouxe ainda mais pressão para a final do Campeonato Carioca ao tirar titulares da Final, ir a campo com time reserva na estreia da Libertadores e perder para o Aucas por 2 a 1, na última quarta-feira.