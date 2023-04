Flamengo realiza proposta pelo técnico Jorge Jesus

De acordo com informações do Jornal Record de Portugal, o Mister solicitou cerca de 7 milhões de euros (R$ 38,22 milhões na cotação atual) por temporada - Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

O Flamengo segue em busca de um novo treinador para o restante da temporada após a demissão do ex-comandante Vítor Pereira. O foco da cúpula rubro-negra é o velho conhecido da torcida, o português Jorge Jesus, que já recebeu uma proposta para retornar ao clube carioca.

De acordo com informações do Jornal Record de Portugal, o Mister solicitou cerca de 7 milhões de euros (R$ 38,22 milhões na cotação atual) por temporada para voltar ao Brasil. No entanto, os cartolas do Flamengo negaram a contraproposta.

Jorge Jesus tem contrato com o Fenerbhaçe, da Turquia, até o fim de maio, e só aceitaria retornar ao Flamengo no final do vínculo. Porém, a cúpula flamenguista não deseja esperar dois meses e, por conta disso, consultou o nome de Jorge Sampaolli, que está sem clube desde que deixou o Sevilla, da Espanha.