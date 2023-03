Após polêmica envolvendo suposto golpe, Willian Bigode é emprestado pelo Fluminense

Enredado em uma polêmica envolvendo um golpe milionário sofrido por antigos colegas de time, o atacante Willian Bigode deixará o elenco do Fluminense em breve. Em comunicado publicado nesta segunda-feira (20/03), o clube carioca informou que o jogador pediu para ser transferido e será emprestado para o Athletico-PR até o final de 2023.

"O Fluminense FC informa que o atacante Willian Bigode foi liberado, a seu pedido, para acertar sua transferência para o Athletico, que procurou o Fluminense solicitando o jogador. Com 57 jogos e seis gols pelo Tricolor, Willian assinará contrato de empréstimo até o fim do ano com o clube paranaense. Boa sorte na temporada, Guerreiro!", declarou o time na declaração oficial.

Leia mais:

➢ Família e amigos de Willian Bigode também teriam sido vítimas de golpe



➢ Willian Bigode, do Fluminense, se pronuncia após ser acusado de aplicar golpe em colegas

O atleta deve passar por exames na próxima terça (21/03), antes de viajar para assinar com o time do Paraná. Bigode já jogou pelo Athletico entre 2006 e 2008. Ele estava no Flu desde o início de 2022, e tem contrato previsto ate´o fim desse ano. Na última semana, ele já esteve afastado dos gramados para resolver questões pessoais relacionadas à polêmica do golpe.

Sócio da consultora WLJC Gestão Financeira, Bigode foi acusado de indicar uma empresa de investimento em criptomoedas para os colegas Gustavo Scarpa - atualmente no Nottingham Forrest, da Inglaterra - e Mayke - no Palmeiras. A dupla relatou ter perdido mais de 10 milhões de reais em aplicações na empresa. amigos e familiares dele também teriam perdido dinheiro com a investidora.

Em declaração, Bigode afirmou que também foi vítima no caso e que já procurou seus advogados para levar o caso à Justiça. "Não sou dono e nem sócio da Xland e muito menos golpista, até porque não peguei dinheiro de ninguém. Eu sou vítima, porque até hoje não recebi meu recurso. O mais doloroso, constrangedor e triste é você ver e ouvir mentiras e calúnias, mas minha equipe de advogados já está tomando todas as medidas cabíveis", disse.