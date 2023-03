Família e amigos de Willian Bigode também teriam sido vítimas de golpe

Parece que os ex-colegas de equipe de Gustavo Scarpa e Mayke no Palmeiras não foram os únicos enganados pelas 'dicas' financeiras do atacante Willian Bigode, atualmente no Fluminense. Cerca de 10 a 15 pessoas próximas ao atleta também podem ter sofrido golpes após investirem na Xland Holding Ltda, conforme apurou reportagem publicada pelo portal "UOL" na tarde deste sábado (18/03).



Essas outras vítimas seriam amigos e familiares de Bigode, que teriam realizado operações de investimento na empresa de criptomoedas por recomendação do jogador, que administra uma consultoria, a WLJC Gestão Financeira. Ainda não se sabe as quantias investidas e supostamente perdidas por essas outras vítimas.

Bigode passou a última semana sem treinar no Fluminense e ficou afastado das partidas pelo clube para focar na sua defesa no caso. Em declaração pública, ele disse que também é uma vítima no caso e afirmou ter perdido mais de R$ 17 milhões investidos pela empresa.

"O mais doloroso, constrangedor e triste é você ver e ouvir mentiras e calúnias, mas minha equipe de advogados já está tomando todas as medidas cabíveis", afirmou o jogador.

Scarpa, atualmente no Nottingham Forrest da Inglaterra, e Mayke, do Palmeiras, declaram ter perdido cerca de 10,4 milhões com investimentos na empresa, que teria prometido retorno de 3,5% a 5% ao mês. Ambos contam que conheceram a empresa através de Bigode, cuja consultora, a WLJC, também é citada no processo judicial.