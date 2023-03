Willian Bigode, do Fluminense, se pronuncia após ser acusado de aplicar golpe em colegas

O jogador Willian Bigode, atacante do Fluminense, usou seu perfil nas redes sociais para se pronunciar a respeito da polêmica envolvendo um golpe financeiro sofrido pelos jogadores Mayke, do Nottingham Forest, e Gustavo Scarpa, do Palmeiras. Em um vídeo publicado no Twitter e no Instagram, Bigode afirmou que não é golpista e que também foi afetado pelo esquema.

O caso veio à tona na semana passada e foi tema de uma reportagem especial do programa de TV "Fantástico", no último domingo (12/03). Segundo informações obtidas pela equipe do programa, Bigode, que é sócio da WLJC Gestão Financeira, teria indicado aos colegas a empresa Xland Holding Ltda. A dupla de jogadores relatou ter seguido a dica e realizado investimentos milionários na holding. Apesar disso, eles nunca receberam de volta os valores investidos.

"Estou relutando para gravar esse vídeo, mas quero deixar claro algumas coisas: a WLJC é uma empresa de gestão financeira, não é uma empresa de investimentos, não é uma corretora. Não sou dono e nem sócio da Xland e muito menos golpista, até porque não peguei dinheiro de ninguém. Eu sou vítima, porque até hoje não recebi meu recurso", declarou Bigode sobre o caso.

Além disso, o jogador do Flu também disse que pretende tomar medidas judiciais a respeito das acusações feitas contra ele. "O mais doloroso, constrangedor e triste é você ver e ouvir mentiras e calúnias, mas minha equipe de advogados já está tomando todas as medidas cabíveis", concluiu.

Nos comentários da publicação, outros jogadores manifestaram apoio ao atacante. O colega de time Felipe Melo escreveu: "Você é um cara de caráter, você é vítima também. 'Tamo junto' meu amigo, sempre!". Já Marlos, ex-atacante do Athlético-PR, disse: "Só quem conhece você sabe a pessoa pura e simples que é. Deus está com você". Matheus Ferraz e Marcelinho, do Flu, também se solidarizaram com o jogador.

Scarpa e Mayke acionaram a Justiça e o caso ainda deve ser julgado. De acordo com o relato dos jogadores, eles aplicaram os valores em maio de 2022, com previsão de retorno no mesmo ano. A promessa era de que o lucro pudesse chegar a 5% ao mês. Mayke investiu 4,5 milhões de reais, enquanto Scarpa depositou 6,3 milhões. Ambos ainda não receberam as quantias prometidas