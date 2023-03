Empresa indicada por atacante do Fluminense é acusada de aplicar golpe em jogadores do Palmeiras

Uma empresa de investimentos virou motivo de briga judicial entre jogadores de futebol nas últimas semanas. Segundo informações da TV Globo, Gustavo Scarpa, atualmente jogando na Inglaterra, e Mayke, do Palmeiras, processaram uma empresa indicada a eles pelo atacante Willian Bigode, do Fluminense, após relatarem ter perdido cerca de 10,4 milhões de reais em investimentos. Na tarde desta sexta (10/03), o jogador do Fluminense respondeu às acusações e disse que também foi vítima da empresa.

A dupla, que jogou junto no Palmeiras, afirmou ter realizado investimentos milionários em criptomoedas através da Xland Holding Ltda, com saques previstos para o ano passado e retorno de 3,5% a 5% ao mês. Eles teriam conhecido a empresa na época em que jogavam com Bigode, que é dono de outra empresa do setor financeiro, a WLJC Gestão Financeira.

Depois que a notícia começou a circular nas redes sociais, na tarde desta sexta (10/03), Bigode publicou uma nota oficial se posicionando a respeito das acusações. O atleta afirmou que "também se sente vítima da Xland, já que, somando os rendimentos com o capital aportado, teve um prejuízo de aproximadamente R$ 17.500.000,00". Ele relata também não ter conseguido fazer saques.



O atacante enfatizou, ainda, que toda a relação contratual foi feita entre os atletas e a empresa, sem mediação dele, além de destacar que "a empresa WLJC não é uma corretora muito menos tem poderes para realizar investimento em nome de seus clientes, atuando exclusivamente no ramo do planejamento financeiro".