Daniel Alves estaria organizando partidas de futebol na cadeia, segundo jornal espanhol

Após dois meses preso na Espanha, acusado de estuprar uma jovem de 23 no banheiro de uma balada, o jogador Daniel Alves já está começando a se 'acostumar' com a prisão, segundo informações do jornal espanhol La Vanguardia. O periódico afirma que o atleta está organizando partidas de futebol dentro da prisão.



De acordo com reportagem do veículo europeu, o lateral tem chamado outros detentos do presídio Brians 1 para jogar bola, o que fez com que o número de pedido de uniformes esportivos entre os presos aumentasse em cerca de quatro vezes.



Leia mais:



➢ Esposa de Daniel Alves estaria decidida a se separar do jogador

➢ Caso Daniel Alves: exame comprova DNA de jogador em sêmen encontrado na vítima

➢ Advogado diz que manutenção da prisão de Daniel Alves é 'decisão exagerada'

A Justiça espanhola segue apurando o processo. Recentemente, os advogados de defesa do atleta entraram com um pedido de Habeas Corpus para que Daniel pudesse responder ao caso em liberdade. A solicitação foi negada para evitar que o acusado fuja do país. Ele é acusado de ter cometido agressão sexual e estupro contra um jovem no fim de janeiro, em uma boate de Madri.