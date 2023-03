Esposa de Daniel Alves estaria decidida a se separar do jogador

A atual esposa do jogador Daniel Alves, a modelo espanhola Joana Sanz, quer se separar do jogador brasileiro, segundo a coluna do Leo Dias. O divórcio estaria prestes a ocorrer por conta da acusação de estupro contra o jogador brasileiro, que está preso na Espanha.

Segundo a coluna do Portal Metrópoles, o advogado da modelo deve entrar com o pedido do divórcio em breve, e quando o processo for concluído, ela sairá sem nenhum bem do jogador, já que se casaram pelo regime de separação total de bens.

Joana e Daniel se casaram em 2017, após aproximadamente dois anos de namoro. De acordo com a matéria, ela já estaria até saindo da casa onde morava com Daniel.

No início, ela chegou a acreditar na versão do marido e a demonstrar apoio ao jogador, mas, com as últimas atualizações do caso, a situação teria ficado insustentável para ela.

Daniel está preso em Barcelona acusado de estuprar uma mulher dentro de uma boate na cidade, no final do ano passado. Caso condenado, o jogador pode ficar até 12 anos preso.