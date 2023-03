Atacante campeão da Copa de 98 “comemora” lesão de Neymar

Christophe Dugarry, campeão com a França na Copa de 1998 - Foto: Reprodução

O ex-jogador francês, Christophe Dugarry, campeão com a França na Copa de 1998, causou polêmica ao "comemorar” a lesão de Neymar, que será submetido a uma cirurgia e não joga mais na temporada 2022/23 pelo PSG.

Dugarry afirmou que a ausência de Neymar é uma ótima oportunidade para o técnico Galtier, já que entende que a solução para o clube é jogar sem o brasileiro.

“Estou muito feliz pelo PSG que Neymar tenha se lesionado. Acho que é uma chance incrível para Galtier. Em algum momento, ele teria que ter coragem de tirar o Neymar, era a única solução. Esse time está muito mais equilibrado com cinco jogadores na defesa, três no meio e a dupla Mbappé-Messi na frente”, afirmou Dugarry à rádio RMC Sports.

“Não consigo mais vê-lo jogar. Acho ele insuportável com seus dribles, com sua atitude. Isso me cansa, não quero mais vê-lo jogar”, completou.