Exame detecta lesão e Neymar vai passar por cirurgia no tornozelo

Neymar irá passar por cirurgia e com o prazo de recuperação, perderá o restante da temporada do Campeonato Francês - Foto: Reprodução

O Paris Saint-Germain confirmou, em nota oficial, que o atacante Neymar irá passar por uma cirurgia no tornozelo direito. Durante a partida contra o Lille, que aconteceu no último dia 19, pelo Campeonato Francês, o jogador teve uma entorse que foi detectada em exames. O procedimento será realizado nos próximos dias em um hospital em Doha, no Catar, e o prazo previsto de recuperação é de 3 a 4 meses.

"Neymar Jr teve vários episódios de instabilidade do tornozelo direito nos últimos anos. Após sua última entorse, a equipe médica do Paris Saint-Germain recomendou uma operação de reparação ligamentar, a fim de evitar um grande risco de recorrência. Todos os especialistas consultados confirmaram essa necessidade. Esta cirurgia será realizada nos próximos dias no Hospital Aspetar, em Doha. Espera-se um período de três a quatro meses para seu retorno aos treinos coletivos", afirma a nota oficial do clube.

Com o prazo de recuperação de 3 a 4 meses, o brasileiro vai perder o restante da temporada, já que o Campeonato Francês se encerra no início de Junho e a Champions League tem a final marcada para o dia 10 do mesmo mês.