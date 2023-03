Justiça concede ao Flamengo o bloqueio de depósito efetuado em conta bancária de um xará do jogador

O Clube Regatas do Flamengo conseguiu na Justiça, o bloqueio de cerca de R$ 1,9 milhão depositado na conta de um homônimo do jogador João Gomes. O erro só foi percebido na última sexta-feira (3) que se tratava de uma pessoa com o mesmo nome , porém com CPF diferente.

No dia 27 de fevereiro, o clube rubro-negro efetuou a transferência do montante ao atleta João Victor Gomes da Silva , o João Gomes, referente a venda do volante para o time inglês , Wolverhampton. O jogador foi vendido no fim de janeiro e o contrato é de 5 anos.

A juíza federal , Geraldine Vital, ressaltou que a ação equivocada do clube, não autoriza o homônimo do jogador a ficar com o dinheiro.

Na sentença, a magistrada julga a " obrigação de devolver o montante depositado por erro, em proteção à boa-fé objetiva e para evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil".