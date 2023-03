Confira o roteiro para a chegada de Marcelo ao Fluminense

O lateral-esquerdo Marcelo, de 34 anos, chega ao Brasil , na manhã desta quinta-feira (9), no Aeroporto do Galeão , no Rio de Janeiro, por volta de 11h10. Depois de 16 anos atuando no futebol europeu, o jogador assinou contrato com o Fluminense até dezembro de 2024.

A apresentação do jogador, marcada pelo Fluminense, será a noite da próxima sexta-feira (10) , no Maracanã. Os portões serão abertos ao público às 18h30. O evento contará com shows de diversos artistas.

A estreia do lateral vai depender de sua condição física e do tempo para ser registrado nas competições do Fluminense. Ele estará disponível para a estreia na Libertadores; porém para o Campeonato Carioca, sua participação ainda é incerta.