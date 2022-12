Festa completa - Zico marca e seu time vence o 'Jogo das Estrelas'

Retornando ao calendário do esporte nacional após dois anos sem ser realizado, por conta da pandemia, o 'Jogo das Estrelas', organizado pelo Zico, reuniu na noite desta quarta-feira (28) uma multidão de apaixonados por futebol no estádio do Maracanã, grandes jogadores, artistas e entregou muitos gols.

O jogo terminou com a vitória do Time Vermelho, onde estava Zico, por 8 a 6, com gol do 'Galinho' no fim da partida.

No primeiro tempo do jogo festivo, foram marcados sete gols. O time vermelho marcou quatro vezes: com Sávio (2x), Evérton Ribeiro e Júnior. Já no outro lado marcaram Endrick (2x) e Djalminha. A parte triste, pelo menos para os apaixonados pelo Zico que estavam no estádio, ficou por conta da defesa de Carlos Germano no pênalti cobrado pelo 'Galinho'.

Na segunda etapa, mais uma chuva de gols. Em novo 4 a 3 para o Time Vermelho, desta vez com gol de Zico, que voltou ao jogo após ser substituído, o placar fechou em 8 a 6.

Autor de um dos gols, o ex-jogador Sávio falou ao Jornal O São Gonçalo e elogiou a festa organizada por Zico.

"É uma festa sempre muito bonita, uma festa que envolve o lado beneficente, que é o mais importante. E uma festa que envolve o meu ídolo, meu amigo que é o Zico. Voltar ao Maracanã, voltar a ver a nação Rubro-Negra, são vários ingredientes importantíssimos. Eu fico muito feliz, fazer parte de um projeto assim, de um evento desses é muito gratificante", disse.

Outro que deixou a sua marca foi Dodô, ex-Botafogo. Sem poder estar presente nos últimos anos, ele se disse feliz por comparecer em 2022.

"Muito bom voltar aqui. Fazia tempo que eu não vinha ao Maracanã. É sempre um prazer (estar com o Zico), a data sempre me impediu de vir, mas dessa vez deu tudo certinho. Fazer parte de uma festa onde está o Zico que é meu ídolo de infância é o mais legal disso tudo", falou o artilheiro dos gols bonitos.

Durante a partida, além de Zico, o nome mais ovacionado pelo público foi o de Arrascaeta. Já o ex-treinador do Flamengo, Renato Gaúcho, foi vaiado durante todo o primeiro tempo.

*Endrick desequilibra*

Apesar de ser uma partida festiva e beneficente, alguns jogadores parecem que levaram o jogo mais a sério. O atacante do Palmeiras, Endrick que atuou durante o primeiro tempo, mostrou boa condição física, velocidade e faro de gol, marcando duas vezes para o seu time.

Mesmo pertencendo ao Palmeiras, que é o grande adversário do Flamengo atualmente, o atacante foi muito aplaudido pelos torcedores no estádio, que eram, em sua maioria, Rubro-Negros.

*Diogo Nogueira agita arquibancada*

A expectativa para a partida entre as estrelas do futebol já era grande, mas ainda teve tempo para o público curtir um show de samba.

Flamenguista de coração, Diogo Nogueira se apresentou n igualado do Maracanã e levantou o público no estádio.

Preliminar dos artistas

Enquanto os profissionais da bola se preparavam para o Jogo das Estrelas, os artistas abriram o espetáculo. Nomes como Nego do Boreu, MC Poze, Douglas Silva, Paulo André, o PA, brilharam no gramado do Maracanã.

O time Laranja, que foi liberado por PA e o cantor PK, venceu a partida por 9 a 6 contra o time Verde que teve o ator Marcelo Mello Jr. E o MC G15 como destaques.

