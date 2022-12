Carlos Germano pega pênalti de Zico e é vaiado no 'Jogo das Estrelas'

O goleiro Carlos Germano, que foi ídolo no Vasco, foi vaiado no Jogo das Estrelas, no Maracanã, após pegar um pênalti cobrado por Zico e gerar um anticlimax em todo torcedor presente no Maracanã.



O lance que aconteceu ainda no primeiro tempo da partida deixou todos os torcedores ansiosos no estádio. Antes da batida do craque Zico, a torcedores vibraram, durante sua corrida até a bola, um silêncio, em logo após a defesa, uma sonora vaia ao goleiro que impediu o gol do dono da festa.

Leia mais

Festa completa - Zico marca e seu time vence o 'Jogo das Estrelas'

Partida entre artistas abre o "Jogo das Estrelas" do Zico, no Maracanã

Jogadores do Flamengo participam do Jogo das Estrelas, no Maracanã

Carlos Germano defendeu pênalti, protagonizando um dos principais lances do jogo | Foto: Filipe Aguiar

Minutos depois, ainda no primeiro tempo, uma nova oportunidade de pênalti para Zico. Porém, desta vez, o craque preferiu não cobrar e passou a vez para o craque Júnior, seu companheiro de Flamengo nos anos 0. O ex-lateral cobrou e marcou, levantando a torcida no Maraca.