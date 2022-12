Partida entre artistas abre o "Jogo das Estrelas" do Zico, no Maracanã

O tradicional 'Jogo das Estrelas' do Zico está marcado para acontecer nesta quarta-feira (28), às 20h30, porém, antes, os artistas comandarão a festa à partir das 18h.

Desde 16h muitos convidados começaram a chegar no Maracanã para iniciar a preparação para o jogo. Um deles foi Douglas Silva que vai participar do evento pela primeira vez e levou até a filha ao 'Maior do Mundo' para assistir a sua performance.

"Meu primeiro jogo, eu trouxe minha filha para me acompanhar. Estou empolgado. (Sobre meu futebol) Podem me cornetar um pouco, mas eu sou fominha, posso surpreender vocês. Mas é por isso que estou em outra profissão".

Douglas Silva levou a filha ao Maracanã para ver seu desempenho | Foto: Filipe Aguiar

Outro que chegou cedo no estádio, porém já é veterano no evento - participando pela 3ª vez - é o cantor PK. Segundo o artista, desde a primeira vez que foi convidado, tudo evoluiu, menos seu futebol. Mas ainda assim, ele promete tentar fazer um gol na partida.

"Só meu futebol não evoluiu, mas as amizades evoluem, a gente vem, joga, é uma felicidade. Vamos ver se sai um golzinho bonito. Vale a pena pela festa, a confraternização, a zoeira com os amigos.

PK chegou prometendo pelo menos um gol | Foto: Filipe Aguiar

Ganhador de títulos treinando os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, quem também apareceu cedo no Maracanã foi Joel Santana. O ex-treinador, que não vai entrar em campo, comemorou o retorno do evento do Zico.

'Papai Joel' comemorou o retorno do evento do Zico que ficou dois anos sem acontecer por conta da pandemia | Foto: Filipe Aguiar

"Merecida (a festa). Num ano dificil que nós passamos, mas aqui no Rio é assim, a gente sempre termina com festa. Graças a Deus a galera está toda aí e vamos festejar", disse 'Papai Joel'.

Outros diversos artistas participaram do jogo. Entre eles o atleta e ex-BBB Paulo André, o humorista Maurício Manfrini, o Paulinho Gogó, Nego do Borel, e o ator e cantor Arthur Aguiar, que venceu o último BBB.