Jogadores do Flamengo participam do Jogo das Estrelas, no Maracanã

O Jogo das Estrelas, organizado pelo Zico, no Maracanã, reune diversas personalidades do futebol e, entre elas, muitos jogadores do Flamengo, clube onde o 'Galinho' fez história.

Nesta edição de 2022, alguns nomes como Evérton Riveiro, David Luiz e Arrascaeta estão entre os convidados.

Ao Jornal O São Gonçalo, David Luiz falou sobre a oportunidade de jogar no evento do Zico e também de ajudar as pessoas.

"É um privilégio (participar do evento). Sem dúvida nenhuma estou vivendo uma das melhores fases da minha carreira, agora acabar o ano da melhor maneira possível e hoje estar prestigiando nosso grande ídolo Zico e todos esses grandes nomes que estarão aqui do futebol, mas não só do futebol em prol de algo muito maior. A grande mensagem aqui é todo mundo lembrar que a gente nasceu um para o outro, nascemos para servir e que a noite de hoje possa fazer a diferença na vida de muita gente", disse o zagueiro.

Leia mais

Festa completa - Zico marca e seu time vence o 'Jogo das Estrelas'

Partida entre artistas abre o "Jogo das Estrelas" do Zico, no Maracanã

Carlos Germano pega pênalti de Zico e é vaiado no 'Jogo das Estrelas'

O meio-campo Evérton Ribeiro também atendeu ao O São Gonçalo e falou sobre a importância da partida e sobre o reencontro com a torcida do Flamengo, que se fez maioria no estádio.

"É muito legal, um jogo de confraternização que pode ajudar muitas pessoas, então é muito bom, ainda estar com ídolos aqui. É sempre bom estar no Jogo das Estrelas".

Muito assediado pela imprensa, Arrascaeta passou rápido pela zona mista sem falar muito.