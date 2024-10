Talíria Petrone vai disputar a Prefeitura de Niterói em 2028

Deputada foi a terceira candidata mais votada no primeiro turno da disputa municipal em Niterói - Foto: Divulgação

Após ficar de fora do segundo turno das eleições municipais em Niterói, a deputada federal Talíria Petrone (PSOL) confirmou que vai voltara a concorrer pela Prefeitura do município nas votações de 2028. Terceira candidata mais votada segundo a apuração das urnas neste domingo (06), ela confirmou a intenção de uma futura candidatura e disse que pretende focar em pautas relacionada à cidade quando retornar ao Congresso nos próximos meses.

“Eu nasci, cresci e é aqui nessa cidade que eu crio meus filhos. E meu compromisso é trabalhar para Niterói andar para frente. Vou trabalhar para que nenhuma pessoa more na beira de um esgoto. Vou trabalhar para que ninguém viva com 218 reais por mês como vive um quarto da nossa população. Vou trabalhar para que o médico de família chegue a 100% dos niteroienses e para que nenhuma criança esteja fora da escola. Para que o ônibus não seja o mais caro do Brasil e a Moeda Arariboia chegue a mais famílias. Eu sei que daqui a quatro anos a gente vai disputar essa cidade de novo, porque vamos seguir disputando por ela em 2028”, destacou a parlamentar.

Talíria terminou o primeiro turno com 12,65% dos votos, atrás de Rodrigo Neves (PDT), que teve 48,47%, e Carlos Jordy, que teve 35,59%. Para o segundo turno, a deputada já confirmou que vai votar em Neves e disse considerar importante que Jordy seja derrotado no próximo dia 27.



“Neste momento, eu também estarei ao lado da democracia. E, em Niterói, estar ao lado da democracia é derrotar Carlos Jordy no segundo turno. Não tenho nenhum problema de dizer que vou votar em Rodrigo Neves. Não é sobre o voto 12. Não é sobre Rodrigo Neves. É sobre Carlos Jordy. Não sou política de duas palavras nem duas caras. A cidade vai mal e é por isso que essa eleição terá dois turnos. Mas nós também não vamos aceitar o retrocesso”, garantiu Talíria.