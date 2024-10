Eleições 2024: confira a lista de vereadores eleitos em Niterói

A cidade de Niterói elegeu 21 vereadores para a Câmara Municipal nas eleições 2024. A votação do primeiro turno, que define os representantes do Legislativo, aconteceu no último domingo (6) em todo o Brasil. Os vereadores tomam posse no dia 1º de janeiro de 2025.

Pelos próximos quatro anos, eles serão os responsáveis por propor e aprovar leis municipais, fiscalizar o Poder Executivo (prefeito), garantir o bom uso do orçamento público, assegurando que as ações da prefeitura estejam seguindo a legislação vigente.

Confira a lista com os vereadores eleitos em Niterói:



- Douglas Gomes (PL) - 5,77% (16.369)

- Professor Tulio (PSOL) - 2,39% (6.789)

- Daniel Marques (PL) - 2,38% (6.750)

- Binho Guimarães (PDT) - 2,07% (5.884)

- Cal (UNIÃO BRASIL) - 2,07% (5.861)

- Andrigo (PDT) - 1,96% (5.546)

- Anderson Pipico (PT) - 1,93% (5.488)

- Renato Cariello (PDT) - 1,92% (5.444)

- Benny Briolly (PSOL) - 1,69% (4.801)

- Rodrigo Farah (CIDADANIA) - 1,65% (4.682)

- Gallo (CIDADANIA) - 1,63% (4.612)

- Leandro Portugal (MDB) - 1,59% (4.516)

- Allan Lyra (PL) - 1,56% (4.413)

- Leonardo Giordano (PCdoB) - 1,55% (4.395)

- Gabriel Velasco (PSD) - 1,5% (4.258)

- Sylvio (PT) - 1,43% (4.045)

- Zaf (UNIÃO BRASIL) - 1,38% (3.910)

- Beto da Pipa (MDB) - 1,35% (3.828)

- Fernanda Louback (PL) - 1,23% (3.503)

- Fabiano Gonçalves (REPUBLICANOS) - 1,23% (3.478)

- Michel Saad Neto (PODEMOS) - 0,98% (2.772)