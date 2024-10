Niterói terá segundo turno entre Rodrigo Neves e Carlos Jordy

Niterói terá segundo turno. A totalização das intenções de voto feita Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ) confirmou as projeções feitas por alguns institutos de pesquisas na semana passada, com a disputa entre o candidato Rodrigo Neves(PDT) e Carlos Jordy (PL), que tveram respectivamente, 48,47% e 35,59% das intenções de votos dos cerca de 282.428 mil votos válidos na cidade. O Segundo turno está marcado para o próximo dia 27 desse mês.

Em terceiro lugar nas pesquisas ficou a candidata Talíria Petroni (Psol), com 12,65%, seguida por Bruno Lessa (Podemos), com 3,14%, Danielle Bornia (PSTU), 0,07% e Alessandra Marques (PCO), 0,04%. O candidato Guilherme Bussinger (Mobiliza), que havia anunciado apoio a candidatura de Rodrigo Neves, também teve 0,04% dos votos válidos. Com 405.416 eleitores, Niterói é o sexto colégio eleitoral do Estado do Rio.

Segundo turno - Para uma cidade ter a possibilidade de segundo turno, é necessário ter mais de 200 mil eleitores registrados. Por isso, Niterói, está entre elas. Assim, se nesses locais, nenhum dos candidatos obtiver a maioria absoluta dos votos no primeiro turno, uma segunda fase do pleito é realizada.

O critério da maioria absoluta exige que o candidato tenha mais da metade dos votos válidos (sem contar os votos em branco e nulos) para ser eleito em primeiro turno. Caso não seja atingida a quantidade suficiente de votos por nenhum dos postulantes, haverá segundo turno nas cidades com mais de 200 mil eleitores registrados. Em 2024, 103 municípios poderão ter segundo turno.

Reduto pedetista, Niterói chega ao segundo turno polarizada entre o ex-prefeito Rodrigo Neves, que tem o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o deputado Carlos Jordy, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Rodrigo Neves governou a cidade entre os anos de 2013 à 2020. Nesta eleição, a campanha do pedetista usou como mote suas realizações como inspiração de um novo governo, somadas a uma imagem de pai de família que ama a cidade. A candidatura de Neves não chegou a conquistar o amplo apoio da esquerda. Ele disputou os votos com a deputada federal Talíria Petrone (PSOL), que ao longo da campanha recebeu apoio de petistas, embora o partido de Lula tenha fechado aliança com o PDT.



Já o representante do bolsonarismo lançou sua candidatura em um dos bairros mais nobres da cidade, apostando em palavras de ordem, pautas de costumes e da direita e criticando a gestão do PDT.

