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Chrigor, ex-Exaltasamba, é internado e tem que cancelar shows no Sul

O cantor terá que passar por uma endoscopia para investigar o estado de saúde

relogio min de leitura | Escrito por Redação 29 de maio de 2026 - 19:08
É a terceira internação de Chrigor desde setembro 2025
É a terceira internação de Chrigor desde setembro 2025 -

O cantor Chrigor, de 51 anos, ex-integrante do grupo Exaltasamba, foi internado nesta sexta-feira (29) e teve que cancelar dois shows no sul do país. A informação foi divulgada nas redes sociais do cantor pela sua produção. Ele terá que passar por uma endoscopia para investigar o estado de saúde.

É a terceira internação de Chrigor em menos de um ano. A primeira internação foi em setembro 2025, onde ficou hospitalizado e afastado por 10 dias, também cancelando uma apresentação no final do ano. Além dos shows de sua carreira solo, o cantor também está em turnê pelo país pelo projeto Samba 90 Graus, com Netinho de Paula e Marcio Art. 

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A apresentação de Chrigor cancelada desta vez era na cidade Paranaguá, no Paraná, no próximo domingo (31), no evento "Virou Pagodin". 

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Um post compartilhado por Chrigor Lisboa (@chrigoroficial)

Tags:

Chrigor Exaltasamba

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