Shopping Pátio Alcântara promove Happy Hour com Dinucci dia 29
Evento gratuito acontece na Praça de Alimentação
O Shopping Pátio Alcântara convida o público para curtir um happy hour especial nesta sexta-feira, 29 de maio, com apresentação ao vivo da banda Dinucci. O show acontece das 18h às 20h, na Praça de Alimentação, proporcionando uma experiência musical agradável para quem deseja aproveitar a noite com amigos e família.
Com um repertório cheio de sucessos, Dinucci promete animar o público e tornar o fim de tarde ainda mais especial. A apresentação é gratuita e integra a programação de entretenimento do shopping e integra a programação de entretenimento do shopping, que busca oferecer opções culturais e musicais para seus clientes.
O Shopping Pátio Alcântara reforça seu compromisso em ser um espaço de convivência, lazer e boa música, reunindo atrações que agradam a diferentes públicos.
SERVIÇO: Happy hour com Dinucci
Data: 29 de maio
Local: Praça de Alimentação, Shopping Pátio Alcântara
Horário: das 18h às 20h