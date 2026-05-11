'Casa do Patrão': participante ameaça desistir após receber suposta informação externa

Em conversa com colegas, Nataly disse que havia combinado um sinal com a família antes de entrar no programa - Foto: Reprodução/ Instagram

Em conversa com colegas, Nataly disse que havia combinado um sinal com a família antes de entrar no programa - Foto: Reprodução/ Instagram

A participante da “A Casa do Patrão” Nataly Silva, ameaçou deixar o programa após acreditar que recebeu uma informação externa durante uma dinâmica especial de Dia Das Mães. A situação gerou repercussão entre os telespectadores e dividiu opiniões nas redes sociais.

Tudo começou depois da dinâmica do VAR, quadro que mostra imagens e mensagens aos participantes. Alguns dos confinados receberam vídeos enviados pelas famílias, entre eles Nataly. Após assistir ao recado da mãe, a participante ficou abalada e passou a cogitar desistir do reality.

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Em conversa com colegas, Nataly disse que havia combinado um sinal com a família antes de entrar no programa. Segundo ela, a cor da roupa usada pela mãe indicaria como estaria sua imagem fora da casa. “Não vou mudar meu caráter, mas eu sei o que eu estou dizendo. E isso eu deixei algo em casa combinado já, minha gente. Você é louco. A cor do vestido da minha mãe”, afirmou.

Os colegas tentaram tranquilizá-la e chegaram a questionar se ela não estaria interpretando a situação de forma exagerada. Mesmo assim, Nataly insistiu no assunto. “Eu vi, amiga. Sou doida, não. Eu conheço a minha mãe de longe. Eu vi a roupa, amiga”, declarou.

Nas redes sociais, a cena repercutiu rapidamente. Parte do público acusou Nataly de criar uma estratégia para receber informações externas durante o confinamento. Outros internautas chegaram a pedir uma punição e até mesmo expulsão da participante, alegando que a situação teria ferido as regras do reality.