Rodrigo Suricato comanda evento ‘Geração 80’ no Praia Clube 16 de maio

Difícil vai ser alguém conseguir ficar sentado na edição 2026 do evento “Geração 80”, que acontece no próximo dia 16 de maio, no Praia Clube São Francisco, na Zona Sul de Niterói. À frente do show principal estará o multi-instrumentista e vocalista do Barão vermelho, Rodrigo Suricato, que promete revisitar grandes sucessos que ultrapassaram a década de 1980 e permanecem hits até hoje. Ele divide a noite com a banda Bloody Mary e com o DJ Marcelo Paes dois nomes que têm como característica principal de suas apresentações lotar as “pistas de dança”. Mais anos 80, impossível.

Segundo o produtor cultural Paulinho Nethelland, idealizador do evento, o que começou como uma festa para reunir “colegas de colégio”, hoje já faz parte do calendário festivo de Niterói. “Neste ano, com Suricato, a festa se tornou show de um dos grandes talentos do rock brasileiro, com uma carreira reconhecida antes mesmo de se tornar vocalista do Barão Vermelho.

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Agora, imagina poder reviver a história musical dos anos 80 e 90 com tudo o que tem de bom, mas sem os sufocos que a gente costumava passar, graças à estrutura que envolve o evento”, instiga Paulinho, fazendo questão de frisar que tudo está sendo preparado com o maior cuidado, em ambiente climatizado, serviço de bar com atendimento personalizado, entre outras “regalias”.

Quem já foi a outras edições do Geração 80 sabe que sua principal característica é a pista cheia e animada porque a música não para. Entre os dois shows da noite, O DJ e VJ Marcelo Paes garantirá o ritmo nas alturas com vídeos e clipes de artistas e sucessos os mais diversos num grande painel de LED. Isso sem falar nos ambientes instagramáveis e outras atrações.

“A ideia não é só uma celebração do passado. Se preparem porque sou um roqueiro assumido”, garante Rodrigo Suricato, num spoiler do que se pode esperar da edição 2026 do Geração 80.

Rodrigo Suricato, the guitarman

O músico carioca, vocalista do Barão Vermelho, uma das mais importantes bandas da história do rock brasileiro, canta, compõe e é multi-instrumentista. Reconhecido com o Grammy Latino de melhor guitarrista brasileiro, chegou ao grande público com a banda “Suricato” depois da participação no programa musical no Superstar da Rede Globo, em 2014. Com a banda participou de festivais como Rock in Rio e Lollapalooza.

Suricato começou a carreira cantando em bares e rodou o Brasil acompanhando nomes como Maria Gadú, Leandro Léo, Isabella Taviani, Tiago Iorc, Leoni, Paulinho Moska, Ritchie, Lia Sabugos, Tarzy Szpilman e Big Gilson, entre outros, até assumir o vocal e a guitarra do Barão Vermelho.

Bloody Mary, pop rock pra cantar junto

A banda Bloody Mary tem mais de uma década de estrada, enchendo as pistas e os espaços de show Brasil afora, num mix de hits retrô, que vão dos Beatles e Elvis até Kate Perry e Lady Gaga, sem falar nos sucessos nacionais. No comando da banda está a voz inconfundível e contagiante de Mariana Oliveira, vocalista do grupo.

Serviço

Festa Geração 80

Data: 16 de maio de 2026

Horário: 20h30

Local: Praia Clube São Francisco (Estrada Leopoldo Fróes, 700 - São Francisco)

Ingressos: www.guicheweb.com.br/geracao80