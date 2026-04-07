Festa Literária Internacional de Paraty: Andréa del Fuego é a primeira autora brasileira confirmada

A escritora Andréa del Fuego é a primeira brasileira a integrar o Programa Principal da 24ª Flip. A autora se junta ao franco-argelino Kamel Daoud entre os autores já confirmados para a edição deste ano da Festa Literária, que acontece em Paraty entre os dias 22 e 26 de julho.

Autora do recém-lançado Nego tudo (Companhia das Letras, 2026), uma reedição de seus primeiros contos publicados; do aclamado A pediatra (Companhia das Letras, 2021); e de Os Malaquias (Língua Geral, 2010) – vencedor do Prêmio José Saramago em 2011, Andréa del Fuego tem obras publicadas em pelo menos uma dezena de países, entre eles Alemanha, Itália, França, Portugal e Argentina.

“Andréa del Fuego é uma das escritoras mais talentosas da sua geração. Autora de romances que tiveram sucesso de público e crítica, como Os Malaquias e A pediatra, Andréa é uma narradora versátil e sofisticada”, diz Rita Palmeira, curadora literária da 24ª Flip. “O convite para que ela participe do Programa Principal traduz o reconhecimento, por parte da Flip, da importância da sua obra no cenário da literatura brasileira contemporânea”, completa.

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Andréa del Fuego é escritora e mestra em Filosofia pela USP. É autora do romance Os Malaquias (Prêmio José Saramago), livro publicado em onze países, e As Miniaturas, também publicado em Portugal, Argentina e França. É autora também de livros de contos e infantojuvenis. Ganhou o prêmio Literatura Para Todos do Ministério da Educação em 2008. Seu romance A pediatra, publicado em Portugal, Argentina, Eslováquia, Suécia e Grécia, foi recentemente adaptado para o teatro com direção de Inez Viana e está em desenvolvimento para o cinema. Seus novos lançamentos são Nego tudo – ficções súbitas e o infantil Detetives de Pelúcia.

Escritora alemã confirmada

Carmen Stephan | Foto: Divulgação/Flip

Autora do livro Malária: um romance (Tinta-da-China Brasil, 2026), que acaba de chegar ao Brasil, Carmen Stephan mantém uma relação única com o país, tendo vivido aqui quando contraiu a doença que dá nome à sua obra. No romance, é a fêmea do mosquito Anopheles que narra a história, após afeiçoar-se à essa estrangeira que ela picou.

“A singularidade do livro da Carmen Stephan deve ser celebrada: é, a um só tempo, a história de uma estrangeira que contraiu malária, um romance de divulgação científica e, ao constituir como narrador o agente transmissor da doença, um exercício bem-humorado de deslocamento do parâmetro antropocêntrico. Essa reunião de elementos torna o livro original e a perspectiva de debatê-lo é instigante”, diz Rita Palmeira, curadora literária da 24ª edição.

A participação de Carmen Stephan conta com o apoio de Goethe-Institut Rio de Janeiro. Além de Carmen Stephan e Andréa del Fuego, a Flip já confirmou o franco-argelino Kamel Daoud e o italiano Andrea Bajani em seu Programa Principal.

Carmen Stephan, natural de Berching, na Alemanha, vive na Bahia. Depois de morar no Rio de Janeiro, publicou, em 2005, a coletânea de contos Brasília Stories. Recém-publicado no Brasil, Malária (Tinta-da-China Brasil, 2026) venceu os prêmios Jürgen Ponto-Stiftung e Buddenbrockhaus para romances de estreia. É autora, ainda, de It’s All True (2017), traduzido na França, que recebeu uma bolsa de literatura da Baviera.