Flip – Festa Literária Internacional de Paraty participa do Hay Festival, no País de Gales

Pequena cidade entre montanhas na fronteira do País de Gales com a Inglaterra, Hay-on-Wye, conhecida como “a Cidade dos Livros”, transformou-se em um dos maiores pólos do pensar e do saber global - Foto: Divulgação/Hay Festival

Pequena cidade entre montanhas na fronteira do País de Gales com a Inglaterra, Hay-on-Wye, conhecida como “a Cidade dos Livros”, transformou-se em um dos maiores pólos do pensar e do saber global - Foto: Divulgação/Hay Festival

A Flip anuncia uma participação especial no Hay Festival de 2026, levando uma curadoria de autores nacionais para a próxima edição do festival europeu, entre os dias 21 e 31 de maio de 2026. Realizado há 37 anos na cidade de Hay-on-Wye, no País de Gales, o Hay Festival receberá os autores brasileiros Milton Hatoum e Hanna Limulja, além da chef e agora também escritora Bel Coelho, em mesas da Festa Literária Internacional de Paraty.

A colaboração faz parte da Temporada Cultural Reino Unido/Brasil 2025-26, um programa cultural de um ano entre os dois países, liderado pelo British Council e pelo IGR – Instituto Guimarães Rosa do Brasil.

Pequena cidade entre montanhas na fronteira do País de Gales com a Inglaterra, Hay-on-Wye, conhecida como “a Cidade dos Livros”, transformou-se em um dos maiores pólos do pensar e do saber global desde que passou a sediar o Hay Festival of Literature & Arts. Entre os nomes que já participaram do evento estão Margaret Atwood, Amos Oz, Bob Geldof, Michael Palin, Salman Rushdie, Ian McEwan, Helen Fielding, Stephen Hawking, Terry Pratchett, Nigella Lawson, Stephen Fry, Paul Auster, Tom Wolfe, Patricia Cornwell, Kazuo Ishiguro, em edições anteriores do festival.

Autora de O desejo dos outros – Uma etnografia dos sonhos yanomami, a antropóloga vencedora do Prêmio Jabuti na categoria de Ciências Sociais Hanna Limulja inaugurará as participações brasileiras no Hay Festival no sábado, 23 de maio, dividindo mesa com a escritora boliviana Liliana Colanzi, autora do livro Vocês Brilham no Escuro, vencedor do Prêmio Ribeira del Duero em 2022.

A mesa de Milton Hatoum acontecerá no domingo, 24 de maio, em um encontro com o público mediado pelo jornalista, tradutor e chefe de gabinete da Universidade de Cambridge, Ángel Gurría-Quintana, mediador histórico da Festa Literária Internacional de Paraty, que já dividiu mesas do Programa Principal com Jonathan Franzen, Kamila Shamsie, Caryl Phillips, Fernanda Torres, Valter Hugo Mãe, Pola Oloixarac, Valéria Luiselli, além de ser autor do Decálogo da Mediação.

No mesmo dia, haverá uma exibição especial do filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, em parceria com a plataforma de streaming Mubi.

Por fim, na segunda-feira, 25, Bel Coelho apresentará seu novo trabalho multidisciplinar Floresta na Boca, um projeto de imersão na cultura e na gastronomia amazônica que resultou em um livro e um documentário lançados durante a COP-30, em Belém, em 2025. A paulistana participará de mesa com a chef britânica Ixta Belfrage – filha de mãe brasileira, é autora do livro Fusão, dedicado à culinária brasileira. A conversa será mediada por Polly Russell, historiadora de alimentação e curadora da British Library.

O Hay Festival of Literature & Arts foi uma das grandes inspirações para a Flip. Projeto de vanguarda cultural sem fins lucrativos, oferece uma programação aberta ao público que ativa e transforma a cidade aos pés das Black Mountains desde 1988, com a missão de reunir escritores e leitores para pensar o mundo como ele é e como ele poderia ser; compartilhando histórias e ideias que estimulam uma conversa global sobre progresso, inovação e o papel da cultura na contemporaneidade.

Muitos brasileiros já participaram do Hay Festival ao longo dos anos, como o músico e escritor Chico Buarque, os autores Patricia Melo, Rubem Fonseca, Paulo Coelho, o ambientalista Alexandre Antonelli e a chef Valeria Sisti. Com a expansão do Hay para cerca de 30 países ao redor do mundo, recentemente mais nomes nacionais estiveram presentes em edições fora do Reino Unido, como Eliane Brum, Bruna Dantas Lobato, Marcelo Rubens Paiva, José Zito Araújo, Monja Coen, Tamikuã Txihi, entre outros.

Leia também:

Apagão, elitismo, Pagu e uma crônica sobre a Flip 2023

Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) já tem data para acontecer em 2026; saiba mais