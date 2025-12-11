Allan Carvalho é o novo coreógrafo da comissão de frente do Acadêmicos do Cubango

“Assumir a Comissão de Frente da Cubango é uma honra e uma grande responsabilidade." disse Allan - Foto: Divulgação

A Acadêmicos do Cubango anunciou a chegada de Allan Carvalho como novo coreógrafo da Comissão de Frente para o Carnaval 2026. Nome de grande prestígio no cenário artístico e carnavalesco, Allan assume o posto trazendo sua experiência, técnica e um histórico sólido de grandes trabalhos dentro e fora da Sapucaí.

Atualmente na Coordenação do Ballet do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Allan Carvalho possui ampla trajetória no Carnaval. Participou da produção coreográfica da Rio 2016, foi coreógrafo de Comissão de Frente na Vila Santa Teresa, Alegria da Zona Sul e conquistou o título com a Tradição. Atuou ainda como assistente de Comissões de Frente em escolas como Paraíso do Tuiuti, Imperatriz, Estácio e União da Ilha.

Também assinou alas na Acadêmicos do Sossego e foi assistente de casais no Salgueiro. Hoje, é ensaiador de casais da Acadêmicos de Niterói. Niteroiense e referência artística, dirige a Ouro Dança e o projeto social “Carnavalizar a Vida”, formando jovens por meio da dança, do samba e da arte.

Em sua chegada à verde e branco, Allan Carvalho celebra o novo desafio: “Assumir a Comissão de Frente da Cubango é uma honra e uma grande responsabilidade. Quero unir a força da dança com a identidade da escola para construir um trabalho emocionante, técnico e representativo. A Cubango tem história, tem garra e tem um povo apaixonado. Vamos juntos em busca de um grande Carnaval.”

Para o carnaval de 2026, a Acadêmicos do Cubango encerrará o primeiro dia de desfiles da Série Prata, 15 de fevereiro, com o enredo “O menino sonhador do sertão”