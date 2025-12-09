São Gonçalo recebe Badi Assad em apresentação no Sesc

Badi Assad, uma das artistas mais ousadas e revolucionárias da música brasileira contemporânea, chega para uma turnê em formato solo, apenas voz e violão, no Rio de Janeiro, entre os dias 5 e 13 de dezembro. A temporada faz parte do projeto do Sesc Pulsar e já passou por Teresópolis e agora chega à São Goçalo no dia 11 de dezembro, quinta-feira, às 19 horas. A turnê ainda passará pelas unidades de Campos dos Goytacazes e Duque de Caxias e também marcará o lançamento do disco Parte de Tudo Isso, recentemente disponibilizado nas plataformas digitais.

Comemorando 35 anos de carreira, 21 discos lançados e presença marcante nos palcos do mundo inteiro, Badi é conhecida por explodir as fronteiras entre gêneros musicais. Ela funde o popular com o erudito, o rock com o baião, o experimental com o ancestral. O resultado? Uma artista inclassificável, com prestígio mundial e uma entrega visceral que desafia o ouvinte.

Cada espetáculo será uma imersão crua e intensa no repertório autoral de Badi, com destaque para composições do álbum "Ilha", como “Eterno”, “Fruto” (parceria com Lucina), “Do silêncio veio o som”, “Ilha das Flores”, “Traga-me”, “Olhos d’água”, “Palavra” (em colaboração com Chico César, Alzira E e Lívia Mattos) e “Ilha do Amar” (com Dani Black), além de Ê Mulher (Chico César), Tororó (Zeca Baleiro e Vicente Barreto), Você, Cadê (Badi Assad e Adriana Calcanhoto), Na Vida do Mar (Otto), Parte de tudo isso (Ceumar), entre outras do novo disco.

Se a revista Guitar Player a consagrou entre os 100 melhores artistas do mundo, e a Classical Guitar a apontou como uma das 10 artistas que revolucionaram o uso do violão, não é por acaso. Badi não toca: ela reinventa. Transforma o violão em corpo, em voz, em percussão, em gesto.

Em junho de 2025, ela foi reconhecida com três prêmios no PPM – Prêmio Profissionais da Música, nas categorias de Melhor Instrumentista Popular, Melhor Cantora e Compositora da Região Sudeste, consolidando seu lugar como um dos nomes mais inquietos e relevantes da música brasileira atual.

A imprensa norte-americana carinhosamente apelidou Badi de One woman band” (Uma mulher banda, diante de seu virtuosismo ao misturar sua voz, seu violão e percussão em suas composições. Em 1989, lançou seu primeiro álbum "Dança dos Tons" e logo chamou atenção pela sua originalidade, misturando voz, violão e percussão. Sua carreira internacional decolou com a gravadora Chesky Records, sendo reconhecida como uma das melhores artistas brasileiras. Após mudar-se para os Estados Unidos em 1998, lançou o aclamado álbum "Chameleon", ampliando ainda mais seu reconhecimento global.

Ao longo dos anos, colaborou com diversos artistas, recebeu prêmios e participou de iniciativas sociais e culturais. Seu legado continua em constante evolução, com lançamentos recentes como o CD "ILHA" (2022) e projetos como "Mulheres do Mundo" (2024), evidenciando sua inabalável criatividade e compromisso com a música e a arte. Também em 2024, lançou ao lado da Orquestra Mundana Refugi, Olho de Peixe, releitura do disco homônimo de Lenine em parceria com o percussionista Marcos Suzano. Ainda em 2024, lançou Bentu, ao lado de Sérgio Pererê. Já em 2025, foram lançados os álbuns Badi Assad Acústico e Parte de Tudo Isso.

E não para por aí: desde 2015, Badi integra o grupo multicultural Saffron Caravan, da organização GATC (Genesis at the Crossroads), com sede em Chicago, que atua pela construção da paz mundial. Ela é artista, ativista, educadora. Uma força de presença global.

SERVIÇO: BADI ASSAD – SESC PULSAR

Local: Sesc São Gonçalo - Av. Pres. Kennedy, 755 - Estrela do Norte, São Gonçalo - RJ

Data e horário: 11 de dezembro, quinta-feira, às 19h

Classificação: LIVRE

Bilheteria: GRÁTIS (PCG), R$5 (Credencial Plena), R$ 7,50 (meia-entrada) e R$ 15 (inteira)

FICHA TÉCNICA:

Badi Assad: voz e violão

Produção executiva e design visual: Design Próprio (@design proprio)

Técnico de som: Davi Lisboa

Iluminadora: Brisa Lima

Instagram: @badiassad

YouTube: https://www.youtube.com/@badiassadoficial

Homepage: www.badiassad.com.br