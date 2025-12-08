OSG Encontros: Pitter Mendes, escritor e historiador fala sobre seus livros e a relação com a cidade

Pitter já foi professor, mas agora se dedica à literatura - Foto: Enzo Britto

Pitter já foi professor, mas agora se dedica à literatura - Foto: Enzo Britto

Escritor, músico e historiador, nosso convidado da semana é Pitter Mendes, nascido e criado no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Pitter é deficiente visual, devido um acidente que sofreu durante seu tempo seu tempo de serviço militar. Após isso, se dedicou a faculdade de história, onde nasceu a ideia de escrever o livro, "E assim surge... Jardim Catarina", que inicialmente foi sua monografia de conclusão da graduação.

Na entrevista para a série OSG Encontros, Pitter conta sobre toda a sua trajetória, na música, na educação e também na escrita, a qual já publicou cinco livros: "O Dia em que Matei a Prefeita", "Brazillian Vampires", "Sargento Basílio e os Índios Invisíveis", "Mistério em Pontal da Lua Cheia"; e "E Assim Surge… Jardim Catarina".

Você pode conferir a entrevista completa aqui:





