De São Gonçalo, cantora Ella Fernandes promete álbum novo para 2026 e fala sobre a carreira de atriz

Artista de São Gonçalo cantou trecho de nova canção e falou sobre o primeiro álbum, previsto para o início de 2026 - Foto: Enzo Britto

Com uma carreira de destaque nos palcos como cantora e atriz, a gonçalense Ella Fernandes lança seu primeiro álbum no início de 2026. A artista revelou a novidade em entrevista exclusiva à nossa equipe na série OSG Encontros. Nossa convidada relembrou a trajetória na música, falou sobre os desafios da carreira e destacou as influências ancestrais e populares que marcam sua música, que caracteriza como “afropop”. Confira a conversa completa no Youtube.

Conheça a artista:

Ella Fernandes é cantora e compositora com extensa trajetória musical. Em 2022, foi uma das artistas a se apresentar no “Palco Favela” do Rock In Rio com seu show “A Vedete da Favela”. Além de cantora, também é atriz e já atuou em diferentes espetáculos. Até o mês passado, esteve em cartaz no Rio com o espetáculo “Menino Mandela”. Nas telas, ela fez uma participação especial no longa-metragem “Nosso Sonho”, que retrata trajetória da dupla de funk Claudinho & Buchecha.

