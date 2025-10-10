Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,477 | Euro R$ 6,3599
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

De São Gonçalo, cantora Ella Fernandes promete álbum novo para 2026 e fala sobre a carreira de atriz

Cantora de afropop visitou nossa redação para falar sobre a carreira e a paixão pela música, em mais uma entrevista da série OSG Encontros

relogio min de leitura | Escrito por Felipe Galeno | 10 de outubro de 2025 - 20:09
Artista de São Gonçalo cantou trecho de nova canção e falou sobre o primeiro álbum, previsto para o início de 2026
Artista de São Gonçalo cantou trecho de nova canção e falou sobre o primeiro álbum, previsto para o início de 2026 -

Com uma carreira de destaque nos palcos como cantora e atriz, a gonçalense Ella Fernandes lança seu primeiro álbum no início de 2026. A artista revelou a novidade em entrevista exclusiva à nossa equipe na série OSG Encontros. Nossa convidada relembrou a trajetória na música, falou sobre os desafios da carreira e destacou as influências ancestrais e populares que marcam sua música, que caracteriza como “afropop”. Confira a conversa completa no Youtube

Conheça a artista:

  • De São Gonçalo, cantora Ella Fernandes promete álbum novo para 2026 e fala sobre a carreira de atriz
    Câmera 1/4
    Ella Fernandes é nossa convidada da semana na série OSG Encontros
    Fullscreen
  • De São Gonçalo, cantora Ella Fernandes promete álbum novo para 2026 e fala sobre a carreira de atriz
    Câmera 2/4
    Ella Fernandes é nossa convidada da semana na série OSG Encontros
    Fullscreen
  • De São Gonçalo, cantora Ella Fernandes promete álbum novo para 2026 e fala sobre a carreira de atriz
    Câmera 3/4
    Ella Fernandes é nossa convidada da semana na série OSG Encontros
    Fullscreen
  • De São Gonçalo, cantora Ella Fernandes promete álbum novo para 2026 e fala sobre a carreira de atriz
    Câmera 4/4
    Ella Fernandes é nossa convidada da semana na série OSG Encontros
    Fullscreen
De São Gonçalo, cantora Ella Fernandes promete álbum novo para 2026 e fala sobre a carreira de atriz De São Gonçalo, cantora Ella Fernandes promete álbum novo para 2026 e fala sobre a carreira de atriz De São Gonçalo, cantora Ella Fernandes promete álbum novo para 2026 e fala sobre a carreira de atriz De São Gonçalo, cantora Ella Fernandes promete álbum novo para 2026 e fala sobre a carreira de atriz
  • De São Gonçalo, cantora Ella Fernandes promete álbum novo para 2026 e fala sobre a carreira de atriz
  • De São Gonçalo, cantora Ella Fernandes promete álbum novo para 2026 e fala sobre a carreira de atriz
  • De São Gonçalo, cantora Ella Fernandes promete álbum novo para 2026 e fala sobre a carreira de atriz
  • De São Gonçalo, cantora Ella Fernandes promete álbum novo para 2026 e fala sobre a carreira de atriz

Ella Fernandes é cantora e compositora com extensa trajetória musical. Em 2022, foi uma das artistas a se apresentar no “Palco Favela” do Rock In Rio com seu show “A Vedete da Favela”. Além de cantora, também é atriz e já atuou em diferentes espetáculos. Até o mês passado, esteve em cartaz no Rio com o espetáculo “Menino Mandela”. Nas telas, ela fez uma participação especial no longa-metragem “Nosso Sonho”, que retrata trajetória da dupla de funk Claudinho & Buchecha.

Leia outras entrevistas da série OSG Encontros:   

➢ OSG Encontros: Banda Lizium aposta em originalidade e psicodelia para impulsionar rock niteroiense

➢ Gonçalense com orgulho, cantora Liza Lou fala sobre novo EP e exalta influência da música brasileira em sua carreira 

➢ Com milhões de views no TikTok, cantor gonçalense DeLuca comenta novos projetos e paixão pela música

Tags:

ella fernandes OSG Encontros

Matérias Relacionadas