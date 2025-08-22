OSG Encontros: Banda Lizium aposta em originalidade e psicodelia para impulsionar rock niteroiense

O rock niteroiense ganha destaque no OSG Encontros dessa semana. Nossa série de entrevistas com artistas da cena cultural de São Gonçalo, Niterói e região visitou, nesta sexta (22), o estúdio da banda Lizium, grupo de rock autoral criado em 2022 por um grupo de amigos que moram na região e são apaixonados pelo rock. Com três singles lançados, eles têm se apresentado com frequência em casas de show da região e conversaram com nossa equipe sobre inspirações, projetos e os desafios de fazer rock autoral na Região Metropolitana.

Conheça os integrantes:

João Victor Cabelo | Foto: Enzo Britto

João Victor Cabelo é baixista e compositor. "Temos essa estratégia de ir conquistando o público pelo que é um pouco mais comercial, mas ali no meio a gente sempre arranja um jeito de enfiar a nossa música autoral. E o pessoal sempre gosta, sabe?", explica baixista.

Pedro Marcolini | Foto: Enzo Britto

Pedro Marcolini é vocalista e compositor. "Eu pego muito essas ideias da consciência, do fluxo, da vida, da energia e gosto de botar essa coisa meio oculta nas letras, esse mistério", define o vocalista.

Pedro Miguel | Foto: Enzo Britto

Pedro Miguel é guitarrista. "É bem difícil conciliar tudo, mas, como é uma coisa que a gente gosta, não vira uma parada desgastante. É cansativo no dia a dia, mas acaba que, no final, você vê um resultado muito bacana", destaca.

João Rollim | Foto: Enzo Britto

João Rollim é baterista. "A gente tocava aqui para se divertir mesmo. Foi dando certo e virando o que se tornou hoje", conta baterista.



João Soledade | Foto: Enzo Britto

João Soledade é tecladista e vocalista. "Eu vejo pouco cinco pessoas tão diferentes darem tão certo. Nós temos referências muito diferentes. Cada um traz uma coisa, mas a gente tá numa mesma sintonia", resumiu o músico.

Confira a conversa completa:



