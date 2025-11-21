OSG Encontros: Marco Baptista fala sobre sua trajetória e lançamento do seu novo álbum
Cantor Pop gonçalense é o convidado da semana do OSG Encontros e fala sobre o lançamento do seu segundo álbum "Marco"
Com cerca de 60 mil ouvintes mensais e milhões de visualizações e streams acumulados nas plataformas digitais, o cantor e compositor pop de São Gonçalo, Marco Baptista, é o convidado desta semana do OSG Encontros. Uma das promessas do cenário musical nacional, ele fala na entrevista sobre sua trajetória na música, o que o incentivou a começar, suas inspirações, seu processo criativo e as dificuldades de furar a bolha musical no cenário.
Marco começou a explorar o cenário musical em 2020, compartilhando covers acústicos em seu perfil no Instagram, ganhando destaque nas redes sociais, que hoje acumula mais de 90 mil seguidores. Em 2024, fez o lançamento de seu primeiro álbum autoral, "Perdurar", que somou mais de 1,5 milhões de visualizações no YouTube até o momento, trazendo um som popular com letras íntimas, que aproximam o ouvinte do cantor. Em outubro deste ano, lançou seu segundo disco, intitulado "Marco", que consolida seu estilo e conta com parcerias do rapper "Fabio Brazza" e do cantor "Bryan Behr".
Você pode conferir a entrevista completa aqui:
