Agora vai! Oktobeerfest desembarca em Niterói com três dias de festival gratuito

Agora vai! Depois de adiada, a maior festa alemã do mundo vai ganhar sua primeira versão niteroiense com a chegada da Oktobeerfest ao Mercado Municipal de Niterói. Prevista inicialmente para semana semana passada, a estreia foi remarcada e agora tem data confirmada: 24, 25 e 26 de outubro. Durante três dias, o Mercado Municipal será transformado em um autêntico pedaço da Alemanha, celebrando a cultura germânica com tudo o que ela tem de melhor. Com entrada gratuita, a Oktobeerfest 2025 promete uma experiência cultural completa, reunindo o melhor da cerveja artesanal premium, gastronomia típica, música ao vivo e atrações para todas as idades.

O festival tem como principal destaque a apresentação exclusiva da Germany Polk Band, atração internacional que promete transportar o público diretamente para as ruas de Munique com autêntica música folclórica bávara. O line-up ainda conta com shows de renomadas bandas nacionais como BR 80, Señor José e Vaa Surfband, além de DJs nos intervalos.

Leia também:

Porto da Pedra perde Fernando Macaco, presidente da Ala de Compositores

Copa Sião: Torneio de jiu-jitsu gratuito no Pacheco leva esporte para jovens

Os amantes da gastronomia alemã poderão saborear um cardápio criteriosamente elaborado, que inclui pretzels artesanais recém-saídos do forno, suculentas salsichas com chucrute, o tradicional joelho de porco e sobremesas típicas como a clássica apfelstrudel (torta de maçã). Para complementar a experiência, uma seleção premium de cervejas artesanais, todas produzidas de acordo com a Reinheitsgebot (Lei da Pureza Alemã), será servida em autênticas canecas típicas.

O evento oferecerá ainda workshops sobre história cervejeira e sessões de harmonização conduzidas por especialistas, proporcionando uma imersão completa na cultura cervejeira alemã. A ambientação do espaço reproduzirá fielmente a atmosfera das tradicionais festas de Munique, com decoração temática e apresentações de danças folclóricas, além de jogos cervejeiros.

Serviço:

Oktobeerfest Niterói 2025

Data: 24, 25 e 26 de outubro de 2025

Horário: 15h às 00h

Local: Estacionamento do Mercado Municipal de Niterói

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Informações:

Tel: (21) 99649-2471

Instagram: @fa.entretenimento | @vibeprod.eventos

Programação Musical

Sexta 24/10

15h - DJ

20h - Poppy Fields

21h30 - DJ

22h30 - BR80

00h Fim

Sábado 25/10

15h - DJ

18h - Banda Alemã Germany Polk Band

19h - DJ

19h30 - Os Imortais

21h30 - DJ

22h30 - Baile do Joaca

00h - Fim

Domingo 26/10

15h - DJ

17h - Senõr José 1º Set

18h30 - DJ

19h - Senõr José 2º Set

20h30 - DJ

21h30 - Vaa SurfBand

00h - Fim