Porto da Pedra perde Fernando Macaco, presidente da Ala de Compositores

A escola de samba Porto da Pedra está de luto. O presidente da Ala de Compositores do 'Tigre', Fernando Macaco, morreu, nessa terça-feira (21) após sofrer um infarto em sua residência, em São Gonçalo. Fernando é autor de vários sambas que embalaram a escola na Marquês de Sapucaí e há anos, comandava um dos mais tradicionais segmentos da vermelha e branca.

Uma das grandes alegrias de Fernando esse ano foi ser um dos compsitores da hino oficial que a escola levará para a Marquês de Sapucaí para embalar o enredo “Das Mais Antigas do Mundo, o Doce e Amargo Beijo da Noite”, de autoria de Mauro Quintaes, a ser apresentado na Série Ouro no Carnaval de 2026.

Além de Fernando Macaco, assinam a obra os compositores Bira, Rafael Raçudo, Oscar Bessa, Márcio Rangel, Eric Costa, Jarrão, Rafael Gigante, Vinícius Ferreira e Miguelzinho. O horário e o local de sepultamento de Fernando deverão ser divulgados nessa quarta-feira (22) pela direção da Porto da Pedra.