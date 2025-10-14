Oktobeerfest Niterói é adiada para a próxima semana

A maior festa alemã do mundo vai ganhar sua primeira versão niteroiense com a chegada da Oktobeerfest ao Mercado Municipal de Niterói. Inicialmente prevista para esta semana, a estreia foi adiada para os dias 24, 25 e 26 de outubro, prometendo transformar o espaço em um autêntico pedaço da Alemanha. Com entrada gratuita, o evento vai reunir cervejas artesanais, gastronomia típica, música ao vivo e atrações para todas as idades.

A programação musical traz como principal atração internacional a Germany Polk Band, que se apresenta no sábado (25/10), trazendo diretamente da Alemanha o melhor da música folclórica bávara. O line-up nacional é igualmente expressivo, contando com shows das bandas BR 80, Señor José, Bloodymary e Vaa Surfband. Nos intervalos, DJs garantem a animação do público com repertório especialmente selecionado.

Leia também:

Menos de 48h após serem retiradas pela PM, barricadas são reinstaladas no Engenho do Roçado, em SG

Botafogo reencontra o Flamengo no Brasileirão com oito mudanças no time titular

Na área gastronômica, os visitantes encontrarão um cardápio autenticamente alemão, incluindo pretzels artesanais, variadas opções de salsichas com chucrute, o tradicional joelho de porco e sobremesas típicas como a torta de maçã. O evento também oferece uma seleção especial de cervejas artesanais, todas produzidas seguindo a Lei da Pureza Alemã, servidas em canecas típicas. Para os entusiastas da cerveja, workshops sobre história cervejeira e sessões de harmonização completam a programação.

A atmosfera alemã será garantida pela decoração temática inspirada nas tradicionais festas de Munique, complementada por apresentações de danças típicas e música folclórica. O evento tem classificação livre e funcionará das 15h à meia-noite nos três dias de festa.

Serviço:

Oktobeerfest Niterói 2025

Data: 24, 25 e 26 de outubro de 2025

Horário: 15h às 00h

Local: Estacionamento do Mercado Municipal de Niterói

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Informações:

Tel: (21) 99649-2471

Instagram: @fa.entretenimento | @vibeprod.eventos