Copa Sião : Torneio de jiu-jitsu gratuito no Pacheco leva esporte para jovens

Evento começa às 9 horas e tem entrada franca

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 21 de outubro de 2025 - 20:44
Torneio espera receber 200 atletas de comunidades carentes de São Gonçalo

São Gonçalo vai receber neste sábado (25) a Copa Sião, torneio de jiu-jitsu realizado na Estrada do Pacheco, 75, no bairro Pacheco, que pretende levar o esporte para mais de 200 atletas de comunidades carentes do município.

O torneio é uma celebração ao mês de outubro, como dia das crianças, além de incentivar o jiu-jitsu como ferramenta de inclusão social e educacional. Crianças dos 4 aos 17 anos podem ser inscritas para participar.

O evento que espera receber 500 pessoas tem o cronograma com início das ; 9 às 10:30 para crianças de 4 à 9 anos; às 10:30 são para crianças de 10 e 11; das 11:30 crianças de 12 e 13 anos; às 12 horas adolescentes de 14 e 15 ; e às 13 horas encerra com a classificação 16 e 17.

As inscrições são feitas pelo whatsapp : 21-99701-6194

