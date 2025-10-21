Copa Sião : Torneio de jiu-jitsu gratuito no Pacheco leva esporte para jovens
Evento começa às 9 horas e tem entrada franca
São Gonçalo vai receber neste sábado (25) a Copa Sião, torneio de jiu-jitsu realizado na Estrada do Pacheco, 75, no bairro Pacheco, que pretende levar o esporte para mais de 200 atletas de comunidades carentes do município.
O torneio é uma celebração ao mês de outubro, como dia das crianças, além de incentivar o jiu-jitsu como ferramenta de inclusão social e educacional. Crianças dos 4 aos 17 anos podem ser inscritas para participar.
O evento que espera receber 500 pessoas tem o cronograma com início das ; 9 às 10:30 para crianças de 4 à 9 anos; às 10:30 são para crianças de 10 e 11; das 11:30 crianças de 12 e 13 anos; às 12 horas adolescentes de 14 e 15 ; e às 13 horas encerra com a classificação 16 e 17.
As inscrições são feitas pelo whatsapp : 21-99701-6194