Museu Rebobina e São Gonçalo Shopping celebram o Dia das Crianças com programação especial

O Museu de Brinquedos Rebobina, em parceria com o São Gonçalo Shopping, preparou uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro. A proposta é resgatar brincadeiras antigas, proporcionando às crianças novas experiências e aos pais, momentos de nostalgia.

A celebração acontece no mesmo dia do feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Para marcar a data, as instituições organizaram atividades que permitem às crianças conhecer brinquedos antigos, enquanto os adultos revivem memórias da infância.

“Vamos compartilhar e relembrar brincadeiras antigas, resgatando um pedacinho da infância”, contou o idealizador do museu, David Moreira.

O espaço oferecerá atividades e brincadeiras | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

As atividades acontecem todos os finais de semana, a partir de sábado (11) e domingo (12) de outubro. O museu funciona de segunda a sexta-feira das 12h às 22h, aos sábados das 10h às 22h e aos domingos das 11h às 21h, incluindo o próprio feriado do dia 12, que este ano cai em um domingo.

A expectativa de público é alta, impulsionada pelo valor acessível da entrada,R$ 10, e pelo grande movimento que o shopping costuma registrar nesta data comemorativa.

David Moreira, idealizador do Museu Rebobina, aposta na nostalgia para conectar gerações | Foto: Layla Mussi

A parceria entre o museu e o shopping tem como objetivo preservar a tradição dos brinquedos e brincadeiras populares, muitas vezes deixadas de lado com o avanço das tecnologias.



“Essa parceria com o São Gonçalo Shopping é incrível, porque ambos compartilham o mesmo objetivo: resgatar a infância por meio dos brinquedos antigos e das brincadeiras que estão sendo esquecidas com o tempo”, completou o idealizador.