Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3438 | Euro R$ 6,2015
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Museu Rebobina e São Gonçalo Shopping celebram o Dia das Crianças com programação especial

Evento no São Gonçalo Shopping propõe viagem no tempo com brinquedos antigos, oficinas e entrada a preço simbólico para comemorar o Dia das Crianças

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 09 de outubro de 2025 - 09:35
Brinquedos clássicos ganham novo espaço no São Gonçalo Shopping
Brinquedos clássicos ganham novo espaço no São Gonçalo Shopping -

O Museu de Brinquedos Rebobina, em parceria com o São Gonçalo Shopping, preparou uma programação especial para celebrar o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro. A proposta é resgatar brincadeiras antigas, proporcionando às crianças novas experiências e aos pais, momentos de nostalgia.

A celebração acontece no mesmo dia do feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Para marcar a data, as instituições organizaram atividades que permitem às crianças conhecer brinquedos antigos, enquanto os adultos revivem memórias da infância.

Leia também:

Milton Nascimento é diagnosticado com demência

BioParque do Rio celebra o Dia das Crianças com ingressos a R$10 e inauguração do Reino dos Axolotes

“Vamos compartilhar e relembrar brincadeiras antigas, resgatando um pedacinho da infância”, contou o idealizador do museu, David Moreira.

O espaço oferecerá atividades e brincadeiras
O espaço oferecerá atividades e brincadeiras |  Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

As atividades acontecem todos os finais de semana, a partir de sábado (11) e domingo (12) de outubro. O museu funciona de segunda a sexta-feira das 12h às 22h, aos sábados das 10h às 22h e aos domingos das 11h às 21h, incluindo o próprio feriado do dia 12, que este ano cai em um domingo.

A expectativa de público é alta, impulsionada pelo valor acessível da entrada,R$ 10, e pelo grande movimento que o shopping costuma registrar nesta data comemorativa.

David Moreira, idealizador do Museu Rebobina, aposta na nostalgia para conectar gerações
David Moreira, idealizador do Museu Rebobina, aposta na nostalgia para conectar gerações |  Foto: Layla Mussi

A parceria entre o museu e o shopping tem como objetivo preservar a tradição dos brinquedos e brincadeiras populares, muitas vezes deixadas de lado com o avanço das tecnologias.

“Essa parceria com o São Gonçalo Shopping é incrível, porque ambos compartilham o mesmo objetivo: resgatar a infância por meio dos brinquedos antigos e das brincadeiras que estão sendo esquecidas com o tempo”, completou o idealizador.

O museu estará funcionando dentro do São Gonçalo Shopping até o final do ano
O museu estará funcionando dentro do São Gonçalo Shopping até o final do ano |  Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Tags:

12 de outubro Dia das Crianças Museu de brinquedos antigos Museu de Brinquedos Rebobina são gonçalo shopping

Matérias Relacionadas