Milton Nascimento é diagnosticado com demência

os primeiros sintomas, o filho do cantor o levou em uma viagem de motorhome pelos Estados Unidos - Foto: Reprodução - Vídeo/Instagram

os primeiros sintomas, o filho do cantor o levou em uma viagem de motorhome pelos Estados Unidos - Foto: Reprodução - Vídeo/Instagram

O cantor Milton Nascimento, de 82 anos, foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL), segundo o filho e empresário Augusto Nascimento, de 32 anos. Quando os primeiros sintomas começaram a surgir, Augusto decidiu viajar ao lado do pai de motorhome pelos Estados Unidos, em maio de 2025.

"Quando vi que meu pai apresentava uma piora brusca no quadro cognitivo, perguntei ao médico se seria uma loucura fazer uma viagem de motorhome com ele pelos Estados Unidos", disse o empresário e filho do cantor, em entrevista ao jornalista João Batista Jr., da Revista Piauí, divulgada nesta quinta-feira (2).

Leia também:

BioParque do Rio celebra o Dia das Crianças com ingressos a R$10 e inauguração do Reino dos Axolotes

Ex-BBB 25 se forma em Nutrição depois dos 60 anos; Confira!

Durante a viagem, os dois visitaram os estados de Arizona, Utah, Idaho. Wyoming e Montana. Enquanto Augusto dirigia, Milton ficou responsável pela trilha sonora de qualidade, com músicas dos álbuns de Os Beatles. “Meu pai sempre viajou do meu lado, como copiloto”, disse o filho.

Depois da viagem de quase 4 mil km, por 16 dias, pai e filho voltaram para o Brasil, onde o cantor recebeu o diagnóstico. A demência por corpos de Lewy (DCL) é a degeneração e a morte de células nervosas cerebrais, sendo o terceiro tipo mais comum da doença.

Outros diagnósticos

Ainda segundo Augusto, em entrevista ao Jornal Nacional em março deste ano, Milton Nascimento foi diagnosticado com Parkinson. O filho explicou que o cantor vive com a doença degenerativa há dois anos, além da diabetes.