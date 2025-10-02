BioParque do Rio celebra o Dia das Crianças com ingressos a R$10 e inauguração do Reino dos Axolotes

Para aproveitar o feriado, o parque também terá funcionamento especial nos dias 13 e 14 de outubro - Foto: Divulgação

O BioParque do Rio preparou uma programação especial para o Dia das Crianças. Entre 1º e 15 de outubro, crianças de 3 a 11 anos poderão visitar o zoológico pagando apenas R$10 (compra exclusiva no site oficial). Cada criança deve estar acompanhada por um adulto que adquira ingresso da categoria inteira. Menores de 3 anos têm entrada gratuita durante todo o ano.

Para aproveitar o feriado, o parque também terá funcionamento especial nos dias 13 e 14 de outubro, ampliando as opções de lazer em família, com contato com a natureza, diversão e atividades educativas.

A grande novidade do mês é a inauguração do “Reino dos Axolotes”, em 4 de outubro. O espaço apresenta um dos animais mais fascinantes do planeta, originário do México e envolto em mitos ancestrais. Em um cenário inspirado no Día de Muertos e nos canais de Xochimilco, os visitantes poderão conhecer a história e os desafios de conservação da espécie, que mantém características larvais mesmo na fase adulta.

Os axolotes chegaram ao BioParque do Rio após serem apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em 2022, vítimas do tráfico. Resgatados em condições precárias, foram acolhidos no Bioparque Pantanal, onde se reproduziram. Em maio de 2025, o grupo foi transferido ao Rio e acompanhado tecnicamente pelo AquaRio, até a abertura do novo espaço no zoológico.

Atividades educativas

Nos dias 4 e 5 de outubro, a atividade gamificada “Como nascem as lendas?” convida crianças a aprender de forma lúdica sobre a vida e conservação dos axolotes, com desafios interativos e colecionáveis. Já no 12 de outubro, acontece a ação gratuita BioCards, em que os visitantes poderão conhecer projetos de conservação parceiros e colecionar cards de espécies que ajudam a preservar a biodiversidade.

Diversão para toda a família

O passeio conta com outros atrativos como tirolesa, brinquedos infláveis, parquinho com chafariz e uma área gastronômica variada, com opções como Burger da Beca, Boteco do Tião e Restaurante dos Primatas. O parque possui loja de souvenires e estacionamento no local.

Serviço:

BioParque do Rio: Parque da Quinta da Boa Vista, s/n - São Cristóvão – RJ

Funcionamento: Quarta a domingo, das 9h às 17h (última entrada às 16h)

Abertura especial: 13 e 14 de outubro (feriado)

Ingressos: site